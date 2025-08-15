Chelsea a ajuns la un acord cu Marc Cucurella pentru prelungirea contractului. Fundașul stânga, în vârstă de 27 de ani, este considerat un jucător esențial pentru prezentul și viitorul „albaștrilor” și un lider în vestiar, motiv pentru care conducerea londoneză a dorit să îi asigure continuitatea.

Marc Cucurella s-a decis și a semnat!



Transferat în 2022 de la Brighton pentru 65,3 milioane de euro, Cucurella a avut un sezon 2024-2025 excelent sub comanda lui Enzo Maresca, cu 7 goluri și 4 pase decisive în 54 de meciuri.



„Este un jucător-cheie pe teren, un lider în afara lui și extrem de important pentru prezentul și viitorul clubului. Contractul e semnat și parafat”, a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano.



Pe lângă Cucurella, Chelsea lucrează și la un nou contract pentru Moises Caicedo, cel care a fost desemnat „Jucătorul sezonului” la club. În paralel, londonezii vor să finalizeze transferurile lui Alejandro Garnacho și Xavi Simons.

