Viktor Gyokeres și Erling Haaland luptă de la distanță cu Kylian Mbappe pentru câștigarea premiului „Gheata de Aur”, în sezonul 2025/26.

Premier League 2025/26 se vede exclusiv pe VOYO. Pentru prima dată în România, toate cele 380 de meciuri ale campionatului englez de fotbal pot fi urmărite în direct.

Ediția actuală va propune o luptă directă între atacanții scandinavi ai cluburilor Manchester City și Arsenal, Erling Haaland și Viktor Gyokeres.

Duelul pentru titlul de golgheter în Anglia poate decide și numele campioanei, iar Pep Guardiola și Mikel Arteta știu că au datoria de a-și pune în valoare marile talente din Norvegia și Suedia.

Trei asemănări și trei diferențe între Haaland și Gyokeres

Plecând de la asemănarea evidentă, Erling Haaland și Viktor Gyokeres sunt doi dintre cei mai impunători atacanți din Europa, din punct de vedere fizic.

Haaland este mai înalt decât Gyokeres cu șase centimetri - 1,95 metri, față de 1,89 metri -, o diferență aparent neglijabilă, dar care se traduce într-o mare discrepanță.

Gyokeres a marcat doar cinci goluri cu capul pentru Sporting Lisabona, din totalul de 97 înscrise, pe când Haaland a punctat de douăsprezece ori din lovitură de cap, în primele 100 de meciuri bifate în tricoul lui Manchester City.

De așteptat, ca primă diferență, ca Viktor Gyokeres să nu fie la fel de tranșant în duelurile aeriene precum este Haaland, chiar dacă suedezul a înscris primul gol în tricoul lui Arsenal - în amicalul cu Athletic Bilbao - dintr-o lovitură de cap impresionantă.

Goluri înscrise de Gyokeres pentru Sporting Lisabona: 97 în 102 meciuri

  • 79 cu piciorul drept
  • 13 cu piciorul stâng
  • 5 din lovitură de cap

A doua asemănare ușor de identificat este pofta de goluri ieșită din comun. Gyokeres a avut o medie de 0,95 goluri înscrise per meci, în tricoul campioanei Portugaliei, egală cu cea a lui Haaland, care a ajuns la 100 de goluri pentru Manchester City în primele 105 meciuri jucate sub comanda lui Pep Guardiola.

Marea diferență care poate influența bilanțul final al golurilor înscrise în ediția 2025/26 de Premier League este că Viktor Gyokeres va fi debutant în acest campionat, pe când Erling Haaland începe al patrulea sezon consecutiv în campionatul englez.

  • Haaland în Premier League: 85 de goluri în primele 97 de apariții.

Gyokeres, chiar mai puternic decât Haaland?

O a treia asemănare, Haaland și Gyokeres sunt vârfuri care pot surprinde prin viteza de reacție uluitoare avută, în ciuda fizicului impresionant. Mai înalt cu șase centimetri decât Gyokeres, Haaland diferă însă de suedez în mod notabil, în ceea ce privește greutatea.

Erlind Haaland are 88 de kilograme, cu șase mai puține decât cele 94 ale lui Viktor Gyokeres, o diferență care îl poate vedea pe suedez și mai greu de doborât în careu de către fundașii adverși decât a fost norvegianul în sezoanele precedente de Premier League.

Pe VOYO ai ocazia de a urmări toate aparițiile atacanților scandinavi, Erling Haaland și Viktor Gyokeres, așteptați să performeze la cel mai înalt nivel în Premier League 2025/26.

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

