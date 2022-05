Cu ce premiu în bani a rămas Simona Halep după turneul de la Madrid

Simona Halep a avut o evoluție entuziasmantă pe zgura de la Caja Magica până să dea în sferturi de Ons Jabeur.

Sportiva din Tunisia nu i-a lăsat nicio șansă constănțencei pe Centralul din capitala Spaniei, iar Simona a arătat în diferite momente ale jocului semne de frustrare

A încercat să lovească variat pentru a o uza pe Jabeur, însă adversara Simonei a arătat constant că deține rezerve nebănuite de energie. Până la partida cu Ons Jabeur, eleva lui Patrik Mouratoglou nu a pierdut vreun set.

După eliminarea de la turneul câștigat de două ori, în 2016 și 2017, Simona Halep a obţinut un cec de 169.650 de euro şi 215 puncte WTA. Săptămâna viitoare, Halep va participa la turneul WTA 1.000 de la Roma.

Ons Jabeur va evolua în semifinale cu învingătoarea meciului dintre Ekaterina Alexandrova (Rusia), locul 45 WTA şi Amanda Anisimova (SUA), locul 33 WTA.

În sferturile turneului de la Madrid, Simona Halep nu și-a putut camufla nervii nici în actul inaugural, nici în setul al doilea. Plină de nervi în actul secund al meciului cu Ons Jabeur, Simona Halep nu și-a putut reprima o pornire "marcă înregistrată". La scorul de 3-6, 2-3, după o eroare neforțată, eleva lui Patrick Mouratoglou și-a eliberat nervii lovind cu racheta de suprafața roșiatică de la Caja Magica.

Hey @RafaelNadal, you need a +1 to the game??

cc: @realmadriden pic.twitter.com/ASUaxzGWKj