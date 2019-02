Sa vina Serena, Sharapova, Federer si Nadal! SUPER TURNEE de tenis la Cluj! Anuntul a fost facut de Ilie Nastase. Negocieri de ULTIMA ora cu Tiriac

Turneul ATP de la Bucuresti, disparut dupa retragerea sprijinului de catre Ion Tiriac, ar putea fi mutat in Ardeal!

Nu va avea loc in aer liber, cum se intampla in capitala, ci in sala.

"Din cate am inteles, va fi un turneu de baieti la Cluj, indoor. Si la Bucuresti ar trebui sa fie, dar mai vedem. Depinde de Primarii la Bucuresti. Si eu, si domnul Tiriac, si domnisoara Halep am facut mai multe, ne-am batut cu multi, dar nu am putut. Cei care vin dupa ce murim noi sa se lupte cu care vor, cu Primaria, cu cine vor ei", a spus Nastase pentru PRO Sport.

Tot la Cluj se discuta si pentru un turneu feminin. "Suntem in discutii. Speram ca intr-o zi sa avem acest turneu la Cluj. Mai multe nu pot sa spun acum, dar suntem optimisti", a spus primarul din Cluj, Emil Boc.

Ion Tiriac le da motive de speranta clujenilor: "Vreau ca anul acesta sa cumpar un turneu de tenis. Daca este unul indoor, se va juca la Cluj. Acolo este sala, este tot. WTA va face o noua serie de turnee. Va fi cu premii de un milion de euro. Sunt 4 turnee, iar eu vreau sa cumpar unul dintre ele, care sa fie la o data buna!"