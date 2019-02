Reactia BNR dupa ce Ilie Nastase a spus ca Mugur Isarescu i-a dat in judecata pe el, pe Halep si pe Tiriac! "Este ca la Radio Erevan"

Ilie Nastase a facut anuntul luni seara.

Ilie Nastase sustine ca atat el, cat si Ion Tiriac si Simona Halep, au fost dati in judecata de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, dupa ce au pierdut procesul pentru dreptul de proprietate al Arenelor BNR.

Fostul tenismen a anuntat ca institutia cere si despagubiri de 1 milion de euro.

Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, dezminte insa aceste acuzatii.

"Este ca la Radio Erevan. Un grup de tenismeni, printre care Ion Tiriac si Ilie Nastase, ne-a dat in judecata pe motiv ca nu detinem dreptul de proprietate al Arenelor BNR si, implicit, al terenurilor de tenis. Instanta a respins acesta cerere pe care au formulat-o. Procesul s-a incheiat acum 2 luni, iar noi nu am dat pe nimeni in judecata. Nici vorba de asa ceva sau sa cerem bani. Nu stiu de unde a inteles domnul Nastase asa ceva", a declarat Dan Suciu pentru Digisport.