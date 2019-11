Cel mai mare regret al Simonei Halep la final de 2019! A pierdut dramatic acea confruntare

Din articol Ce regreta Simona Halep la finalul sezonului 2019

Simona Halep a castigat Wimbledon in 2019, desi anuntase initial ca acest sezon va fi unul ”chill”, de relaxare dupa cel anterior in care reusise sa castige primul Grand Slam al carierei, Roland Garros.

Cu toate acestea, Simona Halep are un mare regret, intrucat a ratat dureros participarea alaturi de Romania in finala Cupei Federatiilor, competitie care se afla in acest an la ultima editie a actualului format.

Simona Halep si-a inceput vacanta de final de an, dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor, dar romanca are un regret pentru acest an, desi a fost sezonul in care s-a impus in cel mai prestigios turneu din lume, Wimbledon.

Halep a pierdut dramatic alaturi de echipa Romaniei semifinala Cupei Federatiilor, disputata in Franta in primavara acestui an, ratand astfel sansa speciala de a juca finala Fed Cup.

• 6-3, 6-1 cu Kristina Mladenovic

• 6-7 (6), 6-3, 6-4 cu Caroline Garcia

- Sunt victoriile obtinute de Simona Halep in semifinala cu Franta, disputata in weekendul 20-21 aprilie 2019.

Din nefericire, Simona Halep a fost implicata si in infrangerea decisiva a acelei confruntari, pierzand impreuna cu Monica Niculescu partida de dublu jucata in fata cuplului Garcia/Mladenovic, scor 5-7, 6-3, 4-6.

La ultima editie cu actualul format, Fed Cup isi consuma ultimul act in acest weekend, cand Australia lui Ashleigh Barty se dueleaza cu Franta Kristinei Mladenovic. Confruntarea se va desfasura in zilele 9-10 noiembrie.