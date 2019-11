Halep si Cahill au ajuns la psiholog dupa episodul controversat in meciul cu Pliskova! Antrenorul a povestit totul: "Simona stie asta!"

Simona Halep si Darren Cahill au fost protagonistii unui moment controversat in timpul meciului cu Karolina Pliskova de la Turneul Campioanelor.

Antrenorul a avut un discurs dur la adresa elevei sale. "Ai fost facuta de rusine", i-a strigat Cahill.

Ulterior, cei doi au mers sa vorbeasca cu psihologul Alexis Castorri, iar Darren a povestit totul.

"Simona a vorbit cu psihologul ei dupa meci, la fel si eu. Alexis a spus ca nu am intrecut masura. Am avut o conversatie grozava dupa, iar Simona a fost complet in regula. Simona stie ca o respect al naibii de mult si ca o admir enorm, ca este o sportiva pe cinste! Nu este suparata", a spus Darren Cahill la ESPN.

Antrenorul australian a marturisit ca Halep a glumit cu el imediat dupa incident.

"Mi-a trimis o poza dupa meci in care imi trimite niste raze ucigase cu ochii cand sunt cu spatele, iar apoi un emoji in care isi acopera ochii cu mainile", a spus Cahill.

Darren a certat-o pe Simona Halep in setul decisiv al meciului cu Pliskova din grupele Turneului Campioanelor.

"Uita-te la mine! Ai fost facuta de rusine pe teren in ultimele trei game-uri! Nu poti castiga acest meci daca o faci ca in ultimele 15 minute. Ai pierdut energie, joci scurt, faci altceva decat am stabilit mai devreme. Nu e vorba de rezultat, ci de ceea ce trebuie sa faci in continuare! Daca faci ce trebuie, vei castiga!", i-a spus Cahill Simonei.

Halep a fost invinsa in partida cu Pliskova, care o putea trimite in semifinale la Shenzhen.

Simona Halep va incheia anul 2019 pe locul 4 WTA.