Provacarea lansata de Simona Halep tuturor fanilor sai! Tu poti sa o faci? :) VIDEO

Numarul 4 WTA s-a alaturat DXBFitChallenge pentru o provocare de fitness care poate imbunatati conditia fizica a oricarui participant.

Simona a publicat un videoclip pe Twitter in care arata executia corecta a trei miscari utile pentru sanatatea muschilor si si-a incurajat fanii la acceptarea provocarii #Dubai30x30, care consta in 30 de minute de sport pentru fiecare participant, pe o perioada de 30 de zile consecutive.

Simona Halep isi asuma pozitiv puterea exemplului

"Benzile TRX sunt foarte bune pentru corpul tau. Devii mai puternic cu ajutorul greutatii corpului si nu fortezi oasele ori ligamentele. Poti sa faci 3 sau 4 serii a cate 15 repetitii, iar dupa te vei simti mai puternic,” a declarat Simona Halep.

30 de minute de exercitii in fiecare zi, timp de 30 de zile. Poti sa o faci!", a fost incurajarea Simonei Halep catre publicul tinta al acestui videoclip.

I'm taking the @DXBFitChallenge with @DubaiDutyFree and so should you!

Here are three exercises that will help you feel stronger ???? pic.twitter.com/hQkjPFvHXr