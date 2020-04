Cel mai IMPRESIONANT gest comemorativ pentru Kobe Bryant! Nick Kyrgios si-a facut TATUAJUL ANULUI: apar Kobe Bryant si LeBron James

Din articol Nick Kyrgios, cel mai mare iubitor de baschet din lumea tenisului

Pasiunea lui Nick Kyrgios pentru baschet s-a materializat intr-un tatuaj impresionant.

Nick Kyrgios a relatat in nenumarate randuri ca isi dorea sa ajunga baschetbalist profesionist inca din etapele timpurii ale copilariei sale. Desi a declarat in trecut ca tenisul este un sport plictisitor, australianul a fost laudat de Rafael Nadal la editia din acest an a Slam-ului din Melbourne, spaniolul laudand maturizarea tenismenului cu origini grecesti.

Aflat in autoizolare, la scurt timp dupa ce s-a tinut de cuvant si a ajutat oamenii saraci din zona sa, livrandu-le cutii cu produse alimentare, Nick Kyrgios a luat decizia de a-si tatua intregul brat stang cu infatisarile baschetbalistilor pe care Nicholas ii admira cel mai mult, anume Kobe Bryant si LeBron James.

Tatuajul a fost realizat la trei luni dupa ce Nick Kyrgios iesea pe terenul Arenei Rod Laver imbracat intr-un maiou de joc al echipei Los Angeles Lakers, gest prin care Nicholas isi exprima durerea si compasiunea pentru familia Bryant, la mai putin de 24 de ore de la decesul legendei echipei californiene.

Desi recunoscut si autoproclamat un mare fan al echipei de pe Coasta de Est, Boston Celtics, Nick Kyrgios a optat, asadar, pentru tatuaje cu baschetbalistii sai preferati, in ciuda faptului ca nici LeBron James, si nici Kobe Bryant nu au evoluat vreodata pentru gruparea actualmente antrenata de Brad Stevens.