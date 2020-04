Halep face anuntul de care se temea toata lumea! "Realist, nu cred ca se va mai juca tenis anul acesta!" Ce spune despre posibilitatea de a juca fara spectatori

Tenisul e pus pe pauza pana in august.

Turneele de tenis au fost anulate sau amanate, iar niciun meci profesionist nu se va juca pana in luna august, cel mai devreme. Dupa Indian Wells si Miami, anularea turneului de la Wimbledon a fost vestea care a anuntat ca sezonul actual este pus in pericol.

Simona Halep e de parere ca anul acesta nu se va mai juca, iar anularea US Open ar putea fi punctul decisiv pentru soarta intregului an competitional.

"Pana in august, momentan, nu se joaca nimic. Nu stiu daca in America se va juca, pentru ca sunt greutati mari acolo legate de sananate. Realist, nu cred ca se va mai juca anul acesta, dar sper ca prin septembrie sa putem incepe sa jucam. Nu stiu daca US Open o sa fie punctul decivis pentru tot anul competitional, dar daca acolo nu se va juca, peste tot va fi o greutate in plus. Nu stiu sezonul din China daca se va mai tine, nimeni nu stie ce se intampla si ce se va intampla in viitorul apropiat", a spus Halep, la DigiSport.

Campioana de la Wimbledon considera ca decizia de a muta turneul de la Roland Garros in septembrie este una buna, care ar avantaja-o.

"A fost o decizie suprinzatoare pentru toata lumea. Din punctul meu de vedere, este bine, imi place zgura, imi place turneul, iar in septembrie e o perioada buna pentru Paris. Vremea e frumoasa. Eu am spus, prioritate o au turneele de Grand Slam si Mandatory, dar asta pentru jucatoarele care intra direct pentru tablou. Pentru celelalte jucatoare este greu, nu au posibilitatea sa intre direct. Acolo trebuie luata o decizie si trebuie facute turnee si pentru jucatorii de dupa locul 100. WTA, ATP si ITF trebuie sa se stranga impreuna si sa ia o decizie buna, nu doar pentru jucatorii de top.

Nu pot sa-mi imaginez un turneu fara spectatori, sper insa sa nu se intample asta. Dar daca se va intampla, ne vom adapta si vom reusi sa trecem peste acest moment greu. Daca jucam chiar si fara spectatori, inseamna ca e un pas inainte", a explicat Halep.