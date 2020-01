BREAKING NEWS: Kobe Bryant a murit intr-un accident de elicopter! Detalii CUTREMURATOARE: primul video de la locul accidentului

TMZ anunta ca legenda NBA si-a pierdut viata intr-un accident de elicopter!

22:30 A aparut primul video de la locul accidentului

21:39 Kobe era alaturi de alte 4 persoane in elicopterul sau privat! Aparatul de zbor a luat foc, iar autoritatile au fost alertate imediat, anunta TMZ. Niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a supravietuit. Vanessa Bryant, sotia zeului de la Lakers nu se afla la bordul elicopterului.



Cauzele prabusirii nu sunt inca publice. Politia investigheaza circumstantele in care s-a produs accidentul.



Foto: TMZ

Kobe folosea des elicopterul pentru a se deplasa, inclusiv in perioada in care era jucator la Lakers. Kobe venea inclusiv la meciuri la bordul aparatului Sikorsky S-76.

Kobe Bryant lasa in urma 4 fete, Gianna, Natalia, Bianca si Capri.

Recent, Kobe a fost vazut la meciuri de NBA in compania fiicei sale Gianna, o stea in devenire a baschetului. Capri, cea mai mica dintre fetele zeului NBA, s-a nascut in iunie 2019.



Kobe Bryant e considerat unul dintre cei mai mari jucatori NBA din toate timpurile. Are 18 All-Star game-uri in cei 20 de ani de cariera alaturi de Lakers. Bryant are 5 titluri NBA, doua NBA Finals MVP si a fost MBP-ul ligii in 2008.

Lakers a retras ambele numere purtate de Bryant la Los Angeles, 8 si 24, dupa ce acesta a renuntat la cariera. E singurul jucator din istoria echipei care are parte de aceasta onoare.

Kobe Bryant avea 41 de ani.