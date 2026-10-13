Rapid a învins-o pe U Cluj cu 4-3 luni seara, pe Cluj Arena, în ultimul meci al etapei a 11-a din Superligă.

Giuleștenii au revenit astfel pe locul secund cu această victorie spectaculoasă.

U Cluj - Rapid, o nebunie de meci

''U'' a deschis scorul rapid, în al doilea minut de joc, prin Issouf Macalou, după o minge respinsă de portarul Bogdan Ungureanu la şutul lui Marius Ştefănescu - Macalou a marcat al doilea cel mai rapid gol al campionatului, după numai 72 de secunde.

Rapid a punctat apoi de trei ori, prin Mohammed Kamara (13) și Filip Stojilkovic (24, 51), toate din assist-urile lui Olimpiu Moruţan, corner la primul gol şi pase în adâncime la celelalte.

''U'' a avut o bară în minutul 44, la şutul lui Codrea, iar gambianul Mouhamadou Drammeh (54) a redus din diferenţă după o pasă greşită a portarului Ungureanu, apoi Dorin Codrea (81) a egalat la cornerul lui Macalou, 3-3!

Răzvan Onea (88) a marcat golul victoriei oaspeţilor, cu o lovitură de cap la mingea respinsă greşit de portarul Ştefan Lefter.

Olimpiu Moruțan, MVP

Olimpiu Moruțan a fost desemnat jucătorul partidei atât de Sofascore (nota 8.9), cât și de Flashscore (nota 9.3).

Iar la final, Victor Angelescu, acționarul giuleștenilor, a punctat:

”Din punctul meu de vedere, Moruțan e omul meciului. Se întâmplă rar să ai trei pase de gol într-un meci, dar și Stojilkovic a făcut un meci bun.

Amândoi au avut un meci bun, mă bucur că a marcat, s-a deblocat, sper să o țină amândoi tot așa”.

Info: Agerpres, Prima Sport

Foto: Rapid