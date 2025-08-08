GALERIE FOTO Urmărit de zece milioane de oameni, Carlos Alcaraz e dezgustat de social media: „Nimic nu e mai rău”

Urmărit de zece milioane de oameni, Carlos Alcaraz e dezgustat de social media: „Nimic nu e mai rău"
Marcu Czentye
Carlos Alcaraz are un palmares „extraterestru” în 2025: 48 de victorii și 6 înfrângeri.

Cu o audiență de peste șapte milioane de urmăritori doar pe Instagram, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) utilizează rețelele sociale, dar nu le vede ca fiind „normale.”

Campion la Roland Garros în ultimii doi ani și de două ori câștigător pe iarba de la Wimbledon, în ultimele trei sezoane, tenismenul tânăr din Murcia se declară dezgustat de mediul pe care îl găsește online.

Carlos Alcaraz, dezgustat de efectul rețelelor sociale asupra vieții personale

Alcaraz crede că oamenii mint prin imaginile și cuvintele pe care le publică în aceste medii virtuale, creând presiuni intense și așteptări nerealiste.

„Folosesc des rețelele sociale și nu reprezintă deloc un mediu grozav, asta ca să nu spun unul oribil. A devenit o unealtă foarte importantă la nivel profesional, însă în plan personal este o lume foarte urâtă.

În final, nimic din ce se află acolo nu e real. Oamenii arată o viață care nu este cu adevărat a lor,” a declarat Carlos Alcaraz pentru Financial Times. Spaniolul a afirmat și că nu există în lume „o armă mai rea decât cuvintele.”

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu vor juca în noua probă de dublu mixt a Openului American

Echipa iberico-britanică a primit wildcard pe tabloul principal al noii probe de dublu mixt, reinventate de newyorkezi.

Noua probă de dublu mixt a Openului American, criticată de numere unu în lume

Despre această competiție de dublu mixt care vrea să încălzească atmosfera la US Open înaintea rundei inaugurale a probelor individuale, mai mulți dubliști consacrați se pronunță cu dezamăgire și scepticism.

Meciurile de dublu mixt din cadrul US Open 2025 se vor juca într-un format inovativ, care se apropie de ceea ce Patrick Mouratoglou implementează la Ultimate Tennis Showdown.

Partidele vor avea seturi de până la patru game-uri, doar finala urmând să se desfășoare în seturi de șase game-uri.

Nu vor exista avantaje, ci punct decisiv, iar seturile finale vor fi super tiebreak-uri, până la zece.

Comentând toate aceste schimbări, dar mai ales criteriile de eligibilitate ale noii competiții, care favorizează jucătorii de simplu, și nu pe cei de dublu, Katerina Siniakova - fost număr 1 WTA în proba de dublu și actualmente număr 2 - a spus următoarele:

„Când doi jucători care sunt număr unu în lume, în proba de dublu, nu ajung să se înscrie în turneu, probabil nu mai trebuie să adaug nimic,” a declarat Siniakova, într-un interviu acordat Canal+, în contextul în care partenerul său de dublu mixt, Marcelo Arevalo este lider ATP în proba de dublu masculin.

Până în prezent, ATP și WTA nu și-au unit forțele pentru a întocmi un clasament al probei de dublu mixt.

