Cu o audiență de peste șapte milioane de urmăritori doar pe Instagram, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) utilizează rețelele sociale, dar nu le vede ca fiind „normale.”

Campion la Roland Garros în ultimii doi ani și de două ori câștigător pe iarba de la Wimbledon, în ultimele trei sezoane, tenismenul tânăr din Murcia se declară dezgustat de mediul pe care îl găsește online.

Carlos Alcaraz, dezgustat de efectul rețelelor sociale asupra vieții personale

Alcaraz crede că oamenii mint prin imaginile și cuvintele pe care le publică în aceste medii virtuale, creând presiuni intense și așteptări nerealiste.

„Folosesc des rețelele sociale și nu reprezintă deloc un mediu grozav, asta ca să nu spun unul oribil. A devenit o unealtă foarte importantă la nivel profesional, însă în plan personal este o lume foarte urâtă.

În final, nimic din ce se află acolo nu e real. Oamenii arată o viață care nu este cu adevărat a lor,” a declarat Carlos Alcaraz pentru Financial Times. Spaniolul a afirmat și că nu există în lume „o armă mai rea decât cuvintele.”

