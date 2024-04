La 37 de ani fără o lună, Novak Djokovic este număr unu ATP și continuă să schimbe configurația circuitului ATP.

Dacă în urmă cu câțiva ani Holger Rune se chinuia, chiar în faza tranziției dinspre juniorat spre seniorat, să își țină piciorul întins la înălțimea fileului, tenismenul danez s-a pozat alături de sârb reușind acest lucru, în 2024, fără efort notabil.

Embracing traditions ????opening practice at @ROLEXMCMASTERS with @DjokerNole ???? pic.twitter.com/LO11auCOHr

Nu doar asupra jucătorului din Danemarca a avut Novak Djokovic o influență pozitivă remarcabilă.

Împreună cu soția sa, Jelena, dar și cu copiii săi, Stefan și Tara, Novak s-a antrenat pe Stadionul Luis II din Monaco, executând o serie de mișcări atletice la un nivel impresionant.

Novak @djokernole & @jelenadjokovic sharing a beautiful video of the whole Djokovic family at the stadium in Monaco ????????????????

Stefan & Tara have grown so much!! ????

????: https://t.co/Lhj0bWipCQ pic.twitter.com/782K34kMDN