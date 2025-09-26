România a obţinut medalii de argint, vineri, în probele de patru rame feminin, respectiv masculin, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai (China).

La patru rame feminin, Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş au obţinut argintul cu timpul de 06 min 28 sec 44/100, fiind la mai puţin de o secundă de medaliatele cu aur: SUA - 06 min 27 sec 71/100. Podiumul a fost completat de Noua Zeelandă (06:31.11).

În proba masculină de patru rame, Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă au încheiat Finala A pe locul secund, în 05 min 50 sec 56/100, după Marea Britanie (05:48.48), dar înaintea Olandei (05:52.01).

Dezamăgire pentru campionii olimpici

Campionii olimpici en-titre la dublu vâsle masculin, Andrei Cornea şi Marian Enache, au ocupat ultimul loc (şase), într-o Finală A foarte strânsă, cu timpul de 06 min 20 sec 49/100, în care ecartul faţă de primul loc a fost de doar opt secunde.

La dublu vâsle feminin, Bianca Ifteni şi Mariana Dumitru s-au clasat pe poziţia a şasea în Finala B (07:15.71), ocupând locul 12 în clasamentul general al probei.

În proba de schif simplu masculin, Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 4 în prima semifinală (06:58.77) şi va evolua în Finala B.

Medaliile au început să curgă de ieri



Joi, România a cucerit o medalie de aur, la dublu rame feminin (Simona Radiş şi Magdalena Rusu), şi una de argint, la dublu rame masculin (Florin Arteni şi Florin Lehaci), astfel că bilanţul delegaţiei noastre este de o medalie de aur şi trei de argint.

Potrivit Agerpres, sâmbătă va lua startul în Finala A echipajul feminin de opt plus unu, iar duminică vor evolua echipajele mixte.

România participă cu 12 echipaje la Campionatelor Mondiale de canotaj de la Shanghai (China), în perioada 21-28 septembrie, inclusiv la probele mixte de dublu vâsle şi 8+1, introduse în premieră în competiţie.

