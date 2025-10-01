VIDEO EXCLUSIV „Am rămas cu doar câțiva euro în cont” Cezar Crețu a dezvăluit la Poveștile Sport.ro decizia importantă luată în cariera sa de tenismen

Marcu Czentye
La 24 de ani, Cezar Crețu se declară mai hotărât ca niciodată să încerce calea succesului în tenisul profesionist.

De la o înălțime impunătoare, de 1,88 metri, Cezar Crețu privește cu optimism spre următorii ani ai carierei de tenismen profesionist.

Cu o experiență de aproape douăzeci de ani pe terenurile de tenis, jucătorul din Iași a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro ce decizie riscantă, din punct de vedere financiar, a luat pentru a-și maximiza șansele de succes în circuitele ITF și ATP.

Cezar Crețu și-a cheltuit și ultimii bani pe un preparator mental din Olanda

Într-un dialog cu prezentatorul emisiunii, Andru Nenciu, tenismenul Cezar Crețu a povestit cum a ajuns să rămână cu doar câțiva euro în cont.

„Am observat un element comun la voi, jucătorii și jucătoarele de tenis cu care am vorbit în decursul carierei mele de jurnalist, există, la un moment dat, un prag, în care voi vă spuneți că nu mai contează cât de mult investiți, sunteți dispuși să dați bani și de la voi pentru a ajunge acolo sus, unde vă doriți, pentru a urca în clasament. Pentru că bob cu bob se adună, punct cu punct, pentru a crește în ierarhia ATP,” a fost întrebarea formulată de jurnalistul Andru Nenciu.

„E un punct frumos, emoționant pe care îl abordezi acum. Mă regăsesc în această situație, pentru că sunt conștient că, pentru a ajunge acolo, am nevoie de o echipă de profesioniști în spatele meu.

Sunt recunoscător pentru Victor Hănescu și Academiei Victor Hănescu pentru ajutorul pe care mi l-au dat de-a lungul timpului, însă, începând cu acest an, mi-am adăugat în echipă un preparator mental de înaltă performanță.

Cezar Crețu, elev al Academiei Victor Hănescu

El fiind din Olanda - prețurile din Europa sunt mai mari, după cum bine știe toată lumea -, un profesionist din această țară comportă prețuri mai ridicate. Am nevoie să vin cu bani de la mine.

Pe parcursul verii, la un moment dat, am ajuns să mai rămân cu doar câțiva euro în conturile mele, pentru că am fost dispus să investesc în echipă și în dezvoltarea mea.

A fost și este în continuare un sacrificiu pentru mine, dar sunt dispus să fac și lucruri de genul acesta pentru a reuși,” a punctat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cezar Crețu, trei turnee consecutive câștigate în august

Cezar Crețu (24 de ani, 405 ATP) a legat, în luna august, cincisprezece succese care i-au adus trei trofee ITF, la Târgu Jiu, Arad și București.

Cu alte patru victorii bifate la Târgu Mureș, Crețu a ajuns la un șir de nouăsprezece meciuri fără înfrângere, rar întâlnit într-un sport în care jucătorii sunt obișnuiți cu gustul înfrângerii în fiecare săptămână.

Unsprezece titluri de campion a cucerit Cezar Crețu în circuitul ITF, dintre care patru, în 2025.

Cezar Crețu

