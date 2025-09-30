O nouă seară magică în Champions League, LIVE TEXT pe Sport.ro! Inter - Slavia, Chelsea - Benfica și Kairat Almaty - Real Madrid, cele mai tari dueluri

O nouă seară magică în Champions League, LIVE TEXT pe Sport.ro

După succesul cu 2-0 în fața lui Ajax din prima rundă, Inter primește marți vizita lui Slavia Praga pe San Siro, iar Cristi Chivu are un singur obiectiv pentru acest meci: Încă o victorie! AICI LIVE TEXT separat Inter - Slavia!

Pe lângă echipa antrenorului român, în aceeași zi se va juca și Pafos - Bayern, acolo unde în prim plan va fi Vlad Dragomir.

Mourinho revine pe Stamford Bridge, acolo unde a făcut istorie cu Chelsea, iar Real Madrid va juca în deplasarea la surpriza Kairat Almaty.

