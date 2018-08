"Halep nu moare niciodata, Stephens se inclina din nou!" Reactii din presa internationala dupa victoria incredibila a Simonei de la Montreal

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Simona Halep a reusit sa castige pentru a doua oara in cariera Rogers Cup, dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 7-6 (6), 3-6, 6-4, la capatul unui meci de doua ore si 39 de minute de joc.

Succesul din finala de la Montreal nu a fost trecut cu vederea in presa internationala.

"Halep nu moare niciodata, Stephens se inclina din nou", au titrat cei de la Tennis Wold Italia, dupa victoria liderului mondial din WTA asupra numarului 3 WTA. "De la Paris la Montreal. Sub soarele Quebec-ului, Simona Halep stinge flacarile polemicii si revine la succes. La doi ani dupa victoria cu Madison Keys, romanca descompune defensiva lui Sloane Stephens", au mai scris italienii.

“Simona Halep se impune la Montreal dupa una dintre cele mai dramatice finale ale anului 2018. Dupa o batăalie crancena dusa de pe fundul terenului, Simona Halep s-a impus pentru a castiga al treilea titlu al anului. Un nou meci foate impresionant din partea romancei”, au scris si cei de la WTA.

"Simona Halep cucereste Montrealul", a titrat Gazzetta dello Sport. Jurnalistii de la Tennis Now au descris mai detaliat finala dintre Halep si Stephens: "Halep o supune pe Stephens intr-o finala epica la Montreal. O reeditare vibranta a finalei de la Roland Garros s-a transformat intr-un thriller la Montreal. Puterea mentala si rezistenta fizica au ajutat-o pe Halep sa treaca linia de sosire, ridicand la 42-7 recordul victorii-infrangeri in sezon, inclusiv un 15-3 in meciurile de trei seturi. Stephens a pierdut doar doua finale, ambele in fata Simonei Halep”.

Americani de la World Tennis cred ca spiritual de lupta al Simonei Halep i-a adus romancei victoria. “Este vorba despre suflet, despre credinta si devotament, dar mai presus de toate, despre pasiunea pentru tenis. Simona Halep, campioana din 2016, o invinge pe Sloane Stephens intr-unul dintre cele mai incitante meciuri ale sezonului.”

Simona Halep a incasat un cec in valoare de 520.000 de dolari si 1.000 de puncte WTA, in timp ce Sloane Stephens primeste 600 de puncte WTA si 250.000 de dolari.