Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gael Monfils și Andrei Pavel li se alătură Elinei Svitolina și lui Darren Cahill pe lista invitaților speciali ai evenimentului din 13 iunie 2026.

Surpriză notabilă pentru iubitorii tenisului din România. Unul dintre cei mai faimoși tenismeni ai generației lui Federer, Nadal și Djokovic, Gael Monfils va participa, alături de soția Elina Monfils, la meciul de retragere al Simonei Halep, programat în Arena BT din Cluj-Napoca, în data de 13 iunie 2026.

Fost număr 6 ATP, Monfils are în palmares două calificări în semifinalele turneelor de mare șlem, dar și 13 titluri ATP cucerite în proba individuală.

Pavel, Halep, Monfils și Svitolina vor juca la Cluj-Napoca, în meciul de retragere al Simonei

Are o longevitate care măsoară mai mult de două decenii, în ATP, iar, în 2026, are programată retragerea definitivă din sportul care l-a făcut cunoscut în toată lumea.

Rămâne însă un susținător înfocat al soției Elina Monfils, care își trăiește a doua tinerețe în circuitul WTA. E număr 7 mondial și visează, în continuare, că nu va agăța racheta în cui fără să aibă măcar un titlu de mare șlem în palmares.

Andrei Pavel, primul idol al Simonei Halep, în tenis

Explicând modul prin care i-a ales pe Andrei Pavel, Justine Henin și Kim Clijsters, ca modele de urmat, Simona Halep a precizat că a făcut-o într-o manieră pragmatică, dar, în același timp, a avut și deschiderea de a se lăsa inspirată inclusiv de rivale precum Serena Williams ori Maria Sharapova.

„Încep cu Andrei Pavel. A fost idolul meu pentru că mi s-a prezentat ca un idol, când eram copil, la LPS, școala sportivă din Constanța.

După aceea, mi s-au dus privirea și atenția pe Justine Henin. De ce? Pentru că mi s-a prezentat având aceeași înălțime - eram pe la 1,60 metri înălțime, când am auzit de ea și am urmărit-o.

Mie mi-a plăcut, întotdeauna, „să fur” de la cei mai buni. La un moment dat, am ajuns să o urmăresc și pe Sharapova pentru felul ei de a fi, pe teren, pentru fiecare punct. Ea era sută la sută pentru fiecare punct. Nu aveam nicio asemănare cu ea, dar mental și, în concentrare, mi-a plăcut foarte mult.

De la Serena am luat lucruri. Clijsters, agresivitatea ei. Am încercat să iau de la toți jucătorii buni.

Nu mi-am spus: 'eu sunt așa și așa o să fac.' Nu, am încercat să iau de peste tot,” a explicat Simona Halep, la MindArchitect.

