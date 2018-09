"C***a dracului, a incercat sa ma loveasca!" Sloane Stephens, la un pas de BATAIE cu adversara pe teren! VIDEO

Sloane Stephens, locul 9 WTA, a avut un meci dificil cu rosoaica Anastasia Pavlyuchenkova, 39 WTA!

Americanca a fost un car de nervi pe toata durata partidei, iar totul a escaladat in urma pauzelor repetate cerute de rosoaica pentru interventia medicului. Sloane nu si-a crezut adversara si a acuzat-o de tertipuri pentru a impinge meciul in decisiv.



Sloane Stephens: ”Ce? Nu fi ridicola. Vrei sa-ti chemi antrenorul? Nu, tu esti lipsita de respect. Mergem in setul 3. E in regula. Poti sa o faci. Nu stii ce vrei, iti chemi medicul, asta e problema. A chemat medicul, acesta a venit, bine. Atunci nu stiu de ce se plange. Dar eu pot sa spun ce cred?”

Anastasia Pavlyuchenkova: ”Nici macar nu stii. Nu te-am agresat cu nimic. Cer doar respect.”

Sloane Stephens a rabufnit in setul al treilea, cand a reusit sa evite o minge puternica trimisa de adversara direct catre ea. ”C...a dracului! A incercat sa ma loveasca!”, a explodat finalista de la Roland Garros.

Here's what happened so far between Sloane Stephens and Anastasia Pavlyuchenkova in Beijing. Neither normally confrontational players. pic.twitter.com/LCfM1Cr1b7