Vestea primita de Simona Halep de ziua ei! Cum poate romanca sa termine anul 2018 pe primul loc in lume

Simona Halep a implinit astazi, pe 27 septembrie, varsta de 27 de ani.

Astazi este ziua numarului 1 mondial in tenisul feminin. SImona Halep implineste 27 de ani, iar nume importante din sport s-au grabit sa-i ureze toate cele bune. Primul personaj important a fost Gheorghe Hagi.

Simona are sanse mari sa termine anul 2018 pe locul 1 mondial. Nemtoaica Kerber este singura jucatoare cu sanse matematice de a o intrece pe Halep. Romanca trebuie sa piarda tot in timp ce Angelique Kerber trebuie sa aiba parte de un final de an excelent.

Lucrurile se pot clarifica inca de saptamana viitoare cand Kerber joaca la Beijing. Daca nemtoaica nu prinde macar semifinalele, atunci Halep este sigura de locul 1 mondial.

In plus, daca Halep ajunge in finala la Beijing o sa fie la fel sigura de locul 1 in lume, indiferent de ce face Kerber.

Halep urmeaza sa participe si la turneul de la Moscova. Aceasta este singura jucatoare de top care si-a anuntat prezenta la turneul din Rusia.

In clasamentul WTA Race, Halep are cu 1.654 de puncte mai mult decat Kerber.

Top 5 in clasamentul WTA Race:

1. Simona Halep 6.911 puncte

2. Angelique Kerber 5.257p

3. Naomi Osaka 4.351p

4. Petra Kvitova 4.300p

5. Caroline Wozniacki 4.087p

Simona a strans deja 47 de saptamani pe primul loc in lume la tenis.