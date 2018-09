Prima fotografie cu Simona Halep dupa infrangerea de la Wuhan! Cum a fost surprinsa romanca | FOTO

Simona Halep a pierdut meciul cu Dominika Cibulkova de la Wuhan.

Simona a avut probleme medicale in timpul partidei si a acuzat dureri la coapsa si la spate.

Halep a pierdut cu scorul de 0-6, 5-7 in fata sportivei din Slovacia.

Desi se intorcea la turneul de la Wuhan dupa o pauza de o luna, accidentarile nu i-au dat pace si nu a reusit sa faca fata partidei, cerand de doua ori interventia medicilor.

"Am fortat putin pentru ca am crezut in acest meci, chiar daca pana la urma am pierdut. Este important ca am jucat toate punctele, nu m-am dat batuta", a declarat Halep la finalul partidei.

Dupa infrangere, Simona s-a fotografiat cu fanii sai din China si a publicat imaginea pe o retea de socializare.

"Oameni foarte draguti! Multumesc, Wuhan!", a scris romanca in descrierea imaginii.

Pana la finalul anului, Halep mai are in program turneul de la Beijing, Kremlin Cup si Turneul Campioanelor.

Simona trebuie sa-si revina repede, pentru ca Openul de la Beijing se desfasoara saptamana viitoare.