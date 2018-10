Buzarnescu, OUT de la Beijing! Romania a ramas fara reprezentante in China

Revenire fara succes pentru Miki Buzarnescu pe teren.

Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de belarusa Aleksandra Sasnovici cu 6-3, 6-1, luni, in prima runda a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari.

Buzarnescu, revenita dupa o pauza de aproape doua luni, din cauza unei accidentari suferite la Montreal, s-a inclinat fara drept de apel, dupa 66 de minute.

Romanca a comis 6 dublu greseli, numeroase erori nefortate si nu a reusit sa transforme nicio minge de break din cele doua de care a beneficiat.

Sasnovici (24 ani, 32 WTA) o mai invinsese pe Buzarnescu (30 ani, 24 WTA) in 2015 in primul tur la US Open, cu 6-4, 6-2.

Romanca va primi un cec de 23.945 dolari si 10 puncte WTA pentru participare si va continua la dublu, unde este calificata in optimi, alaturi de Monica Niculescu.