Eliminata la Wuhan, Halep trebuie sa-si revina repede! Cum arata programul Simonei pana la finalul anului

Simona Halep a fost eliminata de la Wuhan in turul al doilea.

Simona a avut probleme medicale in timpul partidei cu Dominika Cibulkova din turul al doilea al turneului de la Wuhan. Romanca a acuzat dureri la coapsa piciorului stang si la spate.

Totusi, Halep trebuie sa-si revina repede, pentru ca saptamana viitoare este programat turneul de la Beijing. Anul trecut, Simona a urcat pentru prima data pe locul 1 WTA. In 2017, Halep a jucat finala in China, pierzand in fata lui Caroline Garcia.

Openul Chinei se desfasoara in perioada 1-7 octombrie si este dotat cu premii totale de 8,2 milioane de doalri.

Dupa Beijing, Simona va avea parte de o mica pauza si va merge la Moscova, turneu la startul caruia i-a fost anuntata prezenta marti, intr-un comunicat oficial.

Dupa Kremlin Cup, Halep va merge in Singapore, la Turneul Campioanelor.

PROGRAMUL SIMONEI HALEP pana la finalul anului:

1-7 octombrie: China Open (Beijing)

15-20 octombrie: Kremlin Cup (Moscova)

21-28 octombrie: Turneul Campioanelor (Singapore)