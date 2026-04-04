Ce a făcut Jessica Pegula, principala favorită de la Charleston

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula (5 WTA), principala favorită şi deţinătoarea trofeului, s-a calificat vineri seara în semifinalele turneului WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 2,3 milioane de dolari, după ce a trecut în sferturi, în trei seturi, 3-6, 6-3, 6-2, de rusoaica Diana Şnaider (19 WTA, favorită nr. 7).

Pegula s-a impus după o partidă de două ore şi 15 minute în care a reuşit opt aşi fără a face vreo dublă greşeală, rusoaica având un singur as şi comiţând şase duble greşeli.

În penultimul act, Pegula o va înfrunta pe compatrioata sa, Iva Jovic (16 WTA, favorită nr. 4).

Rezultate de vineri seara din sferturi:

Jessica Pegula (SUA/N.1) - Diana Şnaider (Rusia/N.7) 3-6, 6-3, 6-2

Iva Jovic (SUA/N.4) - Anna Kalinskaia (Rusia/N.8) 6-3, 6-4

Madison Keys (SUA/N.5) - Belinda Bencic (Elveţia/N.3) 4-6, 6-3, 6-2

Iulia Starodubţeva (Ucraina) - McCartney Kessler (SUA) 6-4, 6-4.

