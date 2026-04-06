Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, numărul 5 mondial, şi-a păstrat titlul la turneul WTA 500 de la Charleston (Carolina de Sud), învingând-o în două seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe ucraineanca Iulia Starodubţeva, duminică, în finala acestei competiţii, dotată cu premii totale de 2,3 milioane de dolari.

Pe zgura verde de la Charleston, Pegula (32 de ani) a trecut fără probleme de Starodubţeva, trecându-şi în palmares al unsprezecelea trofeu în circuitul profesionist şi al doilea din acest sezon, după cel cucerit la turneul WTA 1.000 de la Dubai, în februarie.

Starodubţeva (26 ani, locul 89 WTA) a condus cu 2-1 în primul set, înainte de a ceda următoarele zece ghemuri. Ea salvat apoi cinci mingi de meci la scorul de 5-0 în setul secund şi a câştigat ulterior două ghemuri, înclinându-se după o oră şi 22 de minute de joc.

În ciuda acestui eşec, ucraineanca va face un salt important în clasament, urmând să ocupe locul 53 mondial începând de luni, cea mai înaltă poziţie din cariera sa, în timp ce Pegula va rămâne pe locul al cincilea.