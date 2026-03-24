Jaqueline Cristian, locul 36 WTA, a fost eliminată, luni noapte, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami.
Cristian a fost învinsă de jucătoarea americană Jessica Pegula, locul 5 WTA şi cap de serie 5, scor 6-4, 6-1, după un meci care a durat 68 de minute.
Prin accederea în optimi, Cristian şi-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte, informează news.ro.
Tot în acest stadiu al competiţiei a fost eliminaă şi Sorana Cîrstea, numărul 35 WTA, de favorita 4, Coco Gauff (SUA, 4 WTA).
Scorul a fost 6-4, 3-6, 6-2, după două ore de meci.
În setul trei, meciul a fost întrerupt câteva minute, după ce unei spectatoare i s-a făcut rău şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Pentru prezenţa în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat la rândul ei un premiu de 105.720 de dolari şi 120 de puncte.