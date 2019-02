Cat a slabit Simona Halep la Fed Cup! "Am mancat Nutella pe paine ca sa pun kilogramele inapoi" Dezvaluirea romancei inainte de primul meci la Doha

Simona Halep a jucat in weekend pentru Romania la Fed Cup.

Simona Halep a fost una dintre cheile succesului Romaniei in fata Cehiei, la Ostrava, in Fed Cup.

Halep, Begu, Niculescu, Buzarnescu si Bogdan au reusit sa califice Romania in semifinalele competitiei.

Scapata de emotiile concursului, Simona Halep a vorbit intr-un interviu acordat celor la de la WTA Tennis despre experienta de la Ostrava si a marturisit ca a slabit doua kilograme.

"Azi dimineata am mancat Nutella pe paine, pentru ca am pierdut doua kilograme in weekend si vreau sa le pun inapoi", a dezvaluit Simona Halep in interviul pentru WTA Tennis.

Halep despre colaborarea lui Van Cleemput: "Nu se pot schimba foarte multe in doua saptamani"

Simona Halep se afla acum la Doha, acolo unde se va juca primul ei turneu alaturi de noul antrenor, Thierry van Cleemput.

Halep a recunoscut ca in cele doua saptamani de colaborare nu s-au putut schimba multe, insa are incredere in noul tehnician.

"Mereu l-am admirat pe Goffin, pentru ca imi place jocul sau si ca se misca mult pe teren. M-am antrenat doar doua saptamani cu Thierry van Cleemput, asa ca nu se pot schimba foarte multe. E o persoana buna si abia astept sa vad cum va decurde colaborarea", a spus Halep.