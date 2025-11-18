GALERIE FOTO Decizia importantă luată de Carlos Alcaraz, după înfrângerea din finala Turneului Campionilor

Fazele superioare ale Cupei Davis au loc la Bologna, în această săptămână.

Turneul final al Cupei Davis va avea loc fără primii doi jucători ai clasamentului ATP. Învinsul din ultimul act al competiției de la Torino a luat exemplul lui Sinner și s-a retras din întrecerea de la Bologna.

După ce a cerut un time-out medical în primul set al finalei Turneului Campionilor, Carlos Alcaraz a fost bănuit de jocuri psihologice, în duelul cu Jannik Sinner, însă o primă investigație a arătat nevoia unei pauze imediate.

Sinner și Alcaraz absentează de la Cupa Davis 2025

„Am simțit ceva la coapsă, după ce am încercat să returnez o servă. Aș putea să spun că nu m-a afectat prea mult, pentru că am putut să alerg bine, am putut să ajung la mingi,” a punctat Alcaraz, explicând stările fizice resimțite pe durata finalei din Lombardia. „Plec acasă îndurerat,” a adăugat Carlos, care și-a exprimat regretul față de această situație.

Însă medicii au descoperit că Alcaraz suferă de un edem muscular care i-ar putea agrava starea, în cazul în care ibericul ar evolua pentru naționala Spaniei, la Cupa Davis, așa cum și-a propus inițial, notează Sport Life.

Italia, pe mâinile lui Berrettini și Musetti, pentru o triplă istorică

Fără Jannik Sinner în competiție, Spania se putea gândi la un titlu în Cupa Davis prin care să oprească cele două trofee adjudecate în ani consecutivi de Italia.

În lipsa lui Carlos Alcaraz, misiunea spaniolilor devine mai dificilă chiar și în sfertul de finală cu Republica Cehă.

Câștigătoarea Cupei Davis 2025 se va stabili în Bologna, în săptămâna 18 - 23 noiembrie. În sferturile de finală, vor avea loc următoarele partide: Italia - Austria, Franța - Belgia, Spania - Cehia și Argentina - Germania.

