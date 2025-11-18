Turneul final al Cupei Davis va avea loc fără primii doi jucători ai clasamentului ATP. Învinsul din ultimul act al competiției de la Torino a luat exemplul lui Sinner și s-a retras din întrecerea de la Bologna.

După ce a cerut un time-out medical în primul set al finalei Turneului Campionilor, Carlos Alcaraz a fost bănuit de jocuri psihologice, în duelul cu Jannik Sinner, însă o primă investigație a arătat nevoia unei pauze imediate.

Sinner și Alcaraz absentează de la Cupa Davis 2025

„Am simțit ceva la coapsă, după ce am încercat să returnez o servă. Aș putea să spun că nu m-a afectat prea mult, pentru că am putut să alerg bine, am putut să ajung la mingi,” a punctat Alcaraz, explicând stările fizice resimțite pe durata finalei din Lombardia. „Plec acasă îndurerat,” a adăugat Carlos, care și-a exprimat regretul față de această situație.

Însă medicii au descoperit că Alcaraz suferă de un edem muscular care i-ar putea agrava starea, în cazul în care ibericul ar evolua pentru naționala Spaniei, la Cupa Davis, așa cum și-a propus inițial, notează Sport Life.

