Spaniolul Carlos Alcaraz, lotul 3 ATP, a câştigat duminică al patrulea său trofeu din 2026, impunându-se cu 6-1, 6-4 în finala turneului de la Viena, în faţa lui Alex de Minaur.

Alcaraz a avut o prestaţie foarte bună pe toată durata celor 97 de minute, reuşind să-l domine pe De Minaur, numărul 10 mondial.

Carlos Alcaraz a cucerit al patrulea trofeu din 2026!

„Eu şi echipa mea cunoaştem destul de bine nivelul lui Alex de Minaur. Stilul lui este foarte periculos. A trebuit să fiu foarte concentrat, mărindu-mi viteza şi ritmul la fiecare lovitură. Am încercat să fiu agresiv şi să-i arăt că, dacă vrea să câştige, trebuie să joace mai bine [decât mine], mai agresiv, mai solid şi să fie mai inteligent decât mine. Sunt pur şi simplu foarte fericit că, în final, mi-am găsit ritmul, am jucat excelent şi, evident, a fost o săptămână cu adevărat emoţionantă şi uimitoare pentru mine. Am învăţat multe, să merg înainte, pas cu pas, jucând pe terenuri acoperite şi încercând să capăt mai multă încredere jucând pe această suprafaţă", a declarat Carlos Alcaraz.

Alcaraz a mai câştigat în 2026 turneele de la Doha şi Tokyo, dar şi Australian Open.

Cu titlul câştigat la Viena, Alcaraz a încheiat un sezon perfect, cu 16 victorii şi nicio înfrângere la turneele ATP 500, bilanţ care include victoriile de la Doha şi Tokyo. Jucătorul în vârstă de 23 de ani se află pe o serie de 26 de victorii consecutive la acest nivel, neînregistrând nicio înfrângere într-un meci ATP 500 de la înfrângerea suferită în finala de la Barcelona, în faţa lui Holger Rune, în aprilie 2025. El se află în clasamentul titlurilor ATP 500 câştigate doar în urma „Marelui Trio” format din Roger Federer, Rafael Nadal şi Novak Djokovici.

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