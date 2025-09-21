Alex de Minaur a făcut un meci tactic perfect în a doua zi a competiției din San Francisco, demolându-l pe Alexander Zverev cu 6-1, 6-4, după doar o oră și 29 de minute de joc. Australianul a obținut astfel a treia victorie a carierei în fața neamțului, folosind o armă pe care Roger Federer a transformat-o în artă de-a lungul anilor: slice-ul.



Prezent pe margine, Federer a putut admira din primul rând execuțiile precise ale lui De Minaur. Conștient de prezența legendei, australianul nu a ratat ocazia și, la interviul de după meci, a oferit momentul zilei. Întrebat despre eficiența loviturii sale de slice, el a zâmbit și a aruncat o săgeată plină de respect către Roger: "Federer a scris deja manualul despre slice, eu doar l-am citit!".



O victorie vitală pentru Echipa Mondială



Dincolo de glumă, performanța lui De Minaur a fost una impresionantă. Viteza sa uluitoare și creativitatea tactică l-au ținut în control pe parcursul întregului meci. Chiar dacă Zverev a avut un procentaj de 84% la primul serviciu, acesta nu i-a adus niciun avantaj, fiind "break-uit" de patru ori.



Victoria australianului a adus un punct crucial pentru Echipa Mondială, care a încheiat ziua a doua cu un scor perfect de 4-0 și s-a distanțat decisiv de Echipa Europei înaintea meciurilor de duminică.

