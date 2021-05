Care Neymar? Rafael Nadal a aratat lumii de ce este in stare cu mingea la picior: ar fi putut ajunge fotbalist profesionist?!

Abilitatile aratate de Rafael Nadal pe zgura sunt cunoscute drept imbatabile, dar tenismenul iberic nu se limiteaza doar la sportul sau. Intr-un antrenament desfasurat la Madrid, numarul 2 ATP le-a aratat fanilor ca este capabil de skill-uri impresionante fotbalistice, controland mingea de tenis cu o incredere rar intalnita intre jucatorii de tenis.

"Doar o alta prestatie impresionanta a lui Rafa pe zgura," au scris reprezentantii circuitului ATP pe Twitter. Nadal a practicat fotbalul in perioada junioratului pentru Mallorca, dar a lasat o potentiala cariera in fotbal pentru a se dedica tenisului.

Intre timp, Rafa a devenit de 13 ori campion la Roland Garros si are, la fel ca Roger Federer, cele mai multe titluri de Grand Slam adjudecate vreodata de vreun tenismen, 20.

Nadal va debuta miercuri, 5 mai in turneul ATP Masters 1000 de la Madrid. Adversarul sau va fi pustiul-minune al tenisului spaniol, Carlos Alcaraz, care la 17 ani ocupa locul 120 in ierarhia mondiala.

Just another impressive performance by Rafa on clay ????#MMOPEN pic.twitter.com/Qnwq6fcTh9