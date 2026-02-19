Nu meciul ăsta ne-a adus aici, ci meciurile pe care le-am pierdut cu Bistrița, cu Dumbrăvița. Asta e, am fost naivi, la fel ca în seara asta. Practic ne-am bătut singuri. Cred că nici cei de la Voluntari nu știu cum ne-au bătut astăzi. O lovitură deviată a lor. Noi avem o grămadă de ocazii, bară, trece mingea, se plimbă prin careu... asta e, poate e și soarta care nu vrea. Poate așa trebuie să fie anul ăsta, un play-off fără vreo echipă fără drept de promovare" , a spus Oprița, la conferința de presă.

"De rezultat sunt dezamăgit. De joc nu pot să fiu dezamăgit. Măcar jocul îmi dă încredere pentru următoarele 3 meciuri. Mai am încredere că putem să luăm 9 puncte și să avem șanse la play-off. Încă mai sunt șanse, așa cred. Poate cu 39 de puncte, inclusiv prin jocul rezultatelor.

La finalul meciului, Daniel Oprița s-a declarat dezamăgit de rezultat, spunând că elevii săi au dat dovadă de naivitate.

Golurile marcate de Ion Gheorghe și Doru Andrei au făcut diferența pe Stadionul "Anghel Iordănescu", iar Steaua și-a redus semnificativ șansele pentru accederea în play-off, în timp ce FC Voluntari a urcat temporar pe locul 2.

Oprița: "Chipirliu are o mare parte din vină"

Oprița a lansat un atac dur la adresa golgheterului Bogdan Chipirliu (33 de ani), care a văzut cartonașul roșu contra lui FC Bacău (2-3), în penultimul joc din 2025 și a fost suspendat 3 etape.

"Poate am făcut alegeri pe grabă în vară. Chiar și așa, am fost la mâna noastră. Dacă băteai acasă Dumbrăvița și Bistrița, erai în play-off și ai terminat. Sunt supărat și i-am zis mereu lui Chipirliu, îi zic și acum: în mare parte e și vina lui. La Bacău ne-a lăsat în 10 oameni și fără aportul lui în meciurile astea în care am fi avut nevoie de el.

Când aveam nevoie de marcator, ne-a lipsit. Pentru ce? N-ai voie să faci asta! Ești plătit de club. Clubul stă să plătească un jucător care stă să se uite. Poate să se supere, dar nu ai voie să faci așa ceva", a mai spus Oprița.

Oprița: "În afară de Chipirliu, toți jucătorii își termină contractele. Și eu mi-am pierdut entuziasmul"

Oprița a lăsat de înțeles că are de gând să plece de la Steaua în vară, după nu mai puțin de șapte sezoane. Frustrat din cauza lipsei dreptului de promovare în Superliga, antrenorul anunță vremuri grele pentru succesorul său din Ghencea.

"Am terminat și pe locul 2, dar n-a venit nimeni să ne dea primele. Nici eu, nici jucătorii n-am primit ce trebuia să primim pentru Liga 1. Asta ar trebui să țină cont.

Știu că suntem Steaua, ne face plăcere că suporterii au venit alături de noi. Sincer, mie mi-e rușine de ei. Nici nu mă mai duc la ei, dar vreau să le spun că ar trebui să nu ajungem să vorbim lucruri d-astea, că trebuie să plecăm.

Plecăm, oricum ni se termină tuturor contractele. La vară se va lua de la capăt. Să vedem dacă îi va fi ușor cuiva să ia 20 de jucători. Și eu a trebuit să schimb 6 titulari.

La momentul ăsta, li se termină tuturor jucătorilor contractele. În afară de Chipirliu, din câte știu, toți sunt liberi din vară. N-o să fie ușor cui va veni. Să zici că dacă ai drept de promovare poate vor mai rămâne din jucătorii de aici. Poate și lor le lipsește motivația pentru că și eu mi-am pierdut entuziasmul. Vă spun sincer, simt lucrul ăsta. Deși mă agit pe bancă, trăirile sunt altele. Și eu sunt dezamăgit pentru că pedalăm în gol.

Știți cum e, se satură lumea și de mine, trece timpul, mai trebuie o schimbare. Păcat că la mine se va ține minte că poate nu intru în play-off anul ăsta", a mai spus Oprița.