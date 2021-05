Probleme in viata personala? Cristian Tudor Popescu arata punctual sursa esecului Simonei Halep: "Nu tenisul a fost rau, ci starea ei psihica. E irascibila, agitata!" 

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a explicat cauza principala a esecului dureros suferit de Simona Halep in optimi la Madrid.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu este preocupat de starea psihologica a Simonei Halep, dupa infrangerea romancei in optimile de finala ale turneului WTA 1000 de la Madrid, in fata belgiencei Elise Mertens.

CTP s-a declarat multumit de abordarea tactica adoptata de Simona in aceasta partida, dar nu si de stabilitatea starii sale psihice, care a avut de suferit din cauza lipsei de rabdari pe care aceasta ar acuza-o in plan personal, mentioneaza ziaristul.

"Nu tenisul Simonei a fost rau in acest meci, ci starea ei psihica. Nu atat legata de tenis, cat din punct de vedere uman, pur si simplu. Are o anume agitatie interioara, este irascibila, nu are rabdare. Principala ei greseala a fost ca s-a grabit foarte mult in acest meci. S-a grabit intre puncte, fara sa isi ia mai mult timp in momentele importante ale meciului si a gresit lovituri atat de simple, incat aceste greseli au atras dupa sine altele in serie," a punctat jurnalistul Cristian Tudor Popescu pentru Gazeta Sporturilor.

"Din punct de vedere tactic, Simona a jucat bine, a fost agresiva, a incercat sa isi castige punctele cu lovituri castigatoare, fara a astepta eroarea lui Mertens. A avut si reusite tehnice deosebite, dar infrangerea a rezultat din starea de rezistenta a belgiencei, care a facut un joc de aparare intins la limita si, cum spuneam, nervozitatea, lipsa de rabdare a Simonei. Ar fi de retinut doua lucruri, unul pozitiv, anume ca Simona incearca sa joace un tenis mai ofensiv, un tenis orientat mai degraba spre lovituri direct castigatoare, cu care a reusit rezultate extraordinare in semifinala si finala Roland Garrros-ului 2018, pe care le-a castigat, precum si la Australian Open 2018. Negativa este starea interioara a Simonei, care nu stiu cum poate fi rezolvata," a adaugat CTP.

Simona Halep va incasa $45,136 pentru cele doua victorii obtinute pe tabloul principal al intrecerii de la Madrid, patronate de Ion Tiriac. Pentru numarul 3 WTA urmeaza turneul WTA 1000 de la Roma, programat pentru saptamana 10-16 mai.