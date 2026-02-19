Florentin Petre a revenit cu precizări: ”Nu există așa ceva!”

Gloria dinamovistă, în prezent secund în staff-ul lui Zeljko Kopic, l-a ”provocat” pe Claudiu Niculescu să scandeze împotriva rivalei de moarte în fața galeriei lui Dinamo, gest care a fost aspru contestat în spațiul public inclusiv de Andrei Nicolescu.

Florentin Petre s-a apărat cu un mesaj postat pe rețelele de socializare, iar acum a revenit cu precizări, după ce zvonurile conform cărora ar exista tensiuni între el și conducerea clubului s-au intensificat.

Florentin Petre: ”Nu există așa ceva!”

Fostul internațional a negat acest lucru și pune accentul pe atmosfera bună din cadrul clubului, care se reflectă în rezultate.

„PRECIZARE - se creează multă isterie în jurul unor lucruri care au fost scoase din context!

Nu a existat și nu există nicio disensiune între mine și conducerea clubului. Dimpotrivă, lucrurile funcționează foarte bine, iar acest lucru se vede în rezultate și în felul în care arată echipa pe teren. Există respect, dialog și unitate. Lucrăm în aceeași direcție și rezultatele arată asta.

Nu există conflicte ascunse, nu există tensiuni, nu există rupturi. Există muncă, implicare și dorința comună de a duce Dinamo cât mai sus.

Nimeni nu poate face performanță la nivelul la care suntem astăzi fără un sprijin clar, fără implicarea conducerii, fără munca staffului și fără unitate în interior. Ce am realizat până acum este meritul tuturor. Și am spus asta public ori de câte ori am avut ocazia!

Nu este vorba despre nicio răfuială personală a mea. M-am apărat punctual în fața unui oficial al FCSB și atât. Nu are nicio legătură cu relația mea cu clubul!

Nu a existat niciodată o divergență între mine și conducere. Tocmai pentru că suntem uniți Dinamo a ajuns la nivelul de performanță la care este astăzi.

Hai, Dinamo!!”, a transmis Florentin Petre.