Cele două echipe își dau întâlnire în weekend în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ultima întâlnire dintre Rapid și Dinamo a avut loc în turul sezonului regulat, când giuleștenii s-au impus cu 2-0 în fața echipei pregătite de Zeljko Kopic.

Câte bilete a vândut Dinamo până acum pentru derby-ul cu Rapid

Potrivit dinamo1948.club, ”câinii” au vândut până acum aproximativ 4.000 de bilete pentru derby-ul cu Rapid și estimările arată că Dinamo ar putea avea peste 6.000 de suporteri în peluză sâmbătă, la meci.

În tur, Dinamo - Rapid bătea recordul de asistență al sezonului în curs cu aproape 35 de mii de suporteri prezenți în tribunele Arenei Naționale. Rămâne de văzut câți se vor strânge de data asta.

Dinamo și Rapid, în clasament

După 27 de etape desfășurate în primul eșalon, Dinamo ocupă locul secund în clasament cu 52 de puncte. 14 victorii, 10 remize și trei eșecuri au înregistrat ”câinii” până acum.

De cealaltă parte, Rapid completează podiumul cu 49 de puncte. În 27 de runde, echipa lui Costel Gâlcă a bifat 14 victorii și șapte remize, la care s-au adăugat șase înfrângeri.