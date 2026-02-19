Giuleștenii au cedat locul doi după ce au pierdut la Constanța, cu Farul, scor 3-1, astfel că acum sunt obligați să câștige pentru a nu se distanța și mai mult de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova.

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul celor de la Dinamo, a prefațat partida pe care ”câinii” o vor disputa pe cel mai mare stadion al țării cu Rapid din postura de echipă gazdă.

Cătălin Cîrjan: ”Dacă noi suntem bine, putem învinge orice adversar”

Mijlocașul se așteaptă la un meci dificil, cu o echipă cu ”jucători valoroși, foarte buni”, dar spune că ”roș-albii” pot învinge orice echipă din campionat

”Următorul obiectiv este să începem play-off-ul, să o luăm meci cu meci și să-l câștigăm pe fiecare. Cu siguranță ne gândim la titlu.

Meciul cu Rapid va fi dificil, de fiecare dată când am jucat cu ei am jucat foarte bine, dar nu am reușit să învingem. Sperăm ca sâmbătă să schimbăm asta.

Eu cred că dacă noi suntem bine la fiecare meci putem învinge orice adversar. Rapid are jucători valoroși, foarte buni. A venit și Moruțan, au o echipă foarte bună, dar, cum am zis, nu vreau să ne concentrăm foarte mult pe ei”, a spus Cătălin Cîrjan.

Pentru Dinamo, trei puncte în derby-ul cu Rapid ar fi uriașe. ”Câinii” pot ține pasul cu liderul Universitatea Craiova, care va juca în această etapă la Slobozia.

De partea cealaltă, Rapid are o singură victorie în ultimele patru etape și a adunat 49 de puncte, după 27 de etape.