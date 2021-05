Cozonac si pasca inainte de meci? :) Simona Halep povesteste cum a sarbatorit prima zi de Pasti, in care a castigat partida oficiala la Madrid: "Am ciocnit oua cu domnul Tiriac!"

Simona Halep a povestit cum a sarbatorit prima zi de Paste la Madrid.

Simona Halep a dezvaluit intr-un interviu oferit Gazetei Sporturilor cum a sarbatorit perioada pascala, o sarbatoare cu sincronizare atipica pentru numarul 3 WTA, care a jucat meci impotriva chinezoaicei Saisai Zheng tocmai in prima zi de Paste.

"Sigur ca ramane timp de a ma bucura de sarbatoare. Am ciocnit si oua de dimineata, si cu domnul Tiriac, a fost la micul dejun. Am sarbatorit Pastele, am mancat un pic de cozonac si pasca, mi s-au adus de acasa aceste preparate. Chiar m-am bucurat, ca in alti ani aici, la Madrid, de fiecare data cand s-a intamplat sa se suprapuna cu turneul. L-am simtit cu adevarat, doar ca nu m-am dus sa iau lumina, ceea ce fac cand sunt acasa," a afirmat Simona Halep pentru GSP.

Pauza dintre Australian Open si inceperea sezonului de zgura a fost notabila, recunoaste Simona Halep, motiv pentru care a simtit stres inainte de primele doua meciuri de la Madrid. Sportiva din Romania declara insa ca a depasit momentul critic si spera sa se poata bucura de continuitate in meciuri oficiale: "Eram increzatoare de cand am venit pentru ca mereu am jucat bine aici. Am avut insa o pauza lunga dupa Australia, chiar daca am jucat acel meci la Miami, nu a fost suficient. Asa ca aveam nevoie de meciuri oficiale. Am fost stresata inainte de partide, dar acum ma simt mai bine, mintal sunt mai bine. Pot sa spun ca ma bucur mai mult, nu mai am acele emotii negative. Sunt intr-un punct bun acum," a adaugat Halep.

In optimile turneului WTA 1000 de la Madrid, Simona Halep se va duela cu Elise Mertens (16 WTA). "Pe Mertens am intalnit-o deja de cateva ori, stiu cum joaca. Va fi dificil pentru ca mereu intra in teren, sta pe linia de fund si ii place sa loveasca tare mingile”, a subliniat Simona.

Nu in ultimul rand, Simona Halep a incheiat ziua de Paste ciocnind oua cu iubitul ei, Toni Iuruc, postand si un Instastory in acest sens.