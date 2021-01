Carantina cu nabadai pentru Bernard Tomic si Vanessa Sierra | Actrita care face furori pe OnlyFans a primit 500 de amenintari cu moartea: ce s-a intamplat 

Bernard Tomic este carantinat total la Melbourne alaturi de noua sa iubita, Vanessa Sierra.

Bernard Tomic este unul dintre cei 74 de sportivi carantinati la Melbourne care nu vor avea acces la nicio sesiune de antrenament pana la finalul lunii ianuarie.

Vestea buna pentru tenismenul australian este ca organizatorii i-au permis sa fie carantinat in aceeasi camera cu noua sa iubita, Vanessa Sierra, insa compania acesteia i-a provocat si un minus de imagine in aceste zile.

La inceputul saptamanii, Vanessa Sierra se plangea de strictetea regulilor de carantinare si de faptul ca trebuie sa se spele singura pe cap, lucru pe care nu il face niciodata, conform spuselor sale. Declaratia controversata i-a adus, afirma Vanessa, potrivit Marca, peste "500 de amenintari cu moartea".

This makes my head explode pic.twitter.com/rp2exrGF4W — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) January 18, 2021

"Daca oamenii s-ar fi uitat pe vlog-ul meu in loc sa ia de buna o stire cu informatii incorecte ar vedea ca am fost ironica in legatura cu totul si nici macar nu am facut vreo plangere. Pur si simplu fac un vlog zilnic despre viata mea. Nu am realizat cat de multi idioti sunt in aceasta lume", a scris Vanessa pe Instagram, noteaza Digi.

"Nu ma deranjeaza Bernie, dar e clar ca doamna lui nu are nicio perspectiva, scene ridicole!" a comentat Nick Kyrgios pe marginea vorbelor de mai sus.

Bernard Tomic (228 ATP) s-a calificat pe tabloul principal al Openului Australian dupa trei victorii, toate obtinute in maximum de seturi, in defavoarea lui Jozef Kovalik (131 ATP), a lui Tristan Schoolkate (843 ATP) si a lui John Patrick Smith (317 ATP).