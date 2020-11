Bernard Tomic isi traieste visul! Ce fotografie a postat Vanessa Sierra, BOMBA SEXY cu care s-a cuplat 

Bernard Tomic a pus mana pe una dintre cele mai cautate femei de pe OnlyFans.

Bernard Tomic confirma vestea alaturarii de una dintre cele mai hot femei din lumea internetului. Tenismenul australian s-a cuplat cu Vanessa Sierra, actrita renumita pentru activitatea sa pe OnlyFans, o platforma unde fanii sai platesc pentru continut explicit.

"Oops, l-am convins pe Tomic sa faca ceva rau. Accesati site-ul meu pentru a urmari videoclipul. Imi pare rau, mama!" a scris Vanessa Sierra pe Instagram in descrierea fotografiei de mai jos.

Pe Instagram, Vanessa Sierra este o celebritate, fiind urmarita de 723,000 de persoane, iar fotografia fierbinte facuta alaturi de Bernard Tomic a strans pana acum peste 20,000 de aprecieri.

Daca in 2016 Bernard Tomic era clasat pe locul al 17-lea in clasamentul ATP, principala preocupare a tanarului tenismen australian nu a mai fost tenisul in ultimii ani, el ajungand acum sa ocupe a 226-a pozitie a ierarhiei mondiale.