"Macar eu nu ma f*t cu nimeni de pe OnlyFans!" | Nick Kyrgios, scos din sarite de fanii care il tachineaza: "M-ati comparat cu el, nu m-am simtit niciodata mai jignit!" 

Nick Kyrgios s-a declarat jignit de faptul ca a fost comparat cu Bernard Tomic.

Nick Kyrgios (56 ATP) a declarat ca nu s-a simtit niciodata mai jignit, cand a aflat ca a fost comparat cu Bernard Tomic, unul dintre tenismenii australieni care promiteau o cariera luminoasa, in tranzitia dinspre juniorat inspre cariera de tenismen profesionist, noteaza The Age.

Kyrgios, care a sarbatorit in 27 aprilie a 26-a aniversare si-a manifestat dezgustul resimtit in urma acestei comparatii, amintindu-le fanilor tenisului ca Tomic ocupa locul 207 in clasamentul mondial.

"Am fost comparat azi cu Bernard Tomic si va spun ca nu m-am simtit niciodata mai jignit," a scris Kyrgios intr-un Instastory. "Are vreo fundatie? Are realizari? A strans bani pentru donatii in urma incendiilor din Australia? E dezgustator. V-ati informat macar? Eu nu ma f*t cu nimeni care face OnlyFans; sa nu uitam de realizarile mele, i-am batut pe toti din top 4 (Federer, Nadal, Djokovic, Murray)," a punctat Kyrgios, care prin OnlyFans s-a referit la relatia lui Bernard Tomic cu Vanessa Sierra.

"Nu am probleme cu Bernard, dar domnisoara sa, in mod clar, nu are vreo perspectiva. Produc scene ridicole!" a mai spus Kyrgios, care a anuntat intre timp ca nu va participa la niciun turneu pe zgura in acest sezon si isi va pastra energiile pentru sezonul de iarba, programat sa inceapa in cursul lunii iunie.

Urmatoarea competitie ATP la care Nick Kyrgios ar putea participa va fi Mercedes Cup din Stuttgart (7-13 iulie).