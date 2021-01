GALERIE FOTO HOT: Camilla Giorgi isi arata latura sexy in carantina de la Melbourne

Camilla Giorgi a postat pe Instagram imagini provocatoare chiar si in timpul carantinei.

Camilla Giorgi (76 WTA) este una dintre cele mai provocatoare jucatoare blonde ale tenisului mondial in ceea ce priveste imaginile publicate pe Instagram, alaturi de Eugenie Bouchard si Dayana Yastremska.

Peste 330,000 de persoane o urmaresc pe italianca in varsta de 29 de ani pe reteaua sociala mentionata, unde Camilla a postat poze care au starnit imaginatia fanilor chiar si in timpul carantinei pe care o efectueaza actualmente la Melbourne, in vederea participarii la turneele stagiunii australiene.

Camilla Giorgi are o inaltime de 1,68 metri si a surprins circuitul WTA prin forta loviturilor pe care o genereaza, dar si printr-un joc de picioare formidabil.

Cea mai buna clasare a Camillei Giorgi in clasamentul WTA ramane locul 26, atins in anul 2018. Jucatoarea nascuta la Macerata are in palmares doua titluri, adjudecate la Hertogenbosch in 2015, respectiv Linz in 2018. Simona Halep s-a duelat o singura data cu italianca Giorgi, invingand-o in doua seturi la Miami 2015, scor 6-4, 7-5.