O altercație între tenismenul Bernard Tomic și alți doi indivizi a ieșit rău pentru fostul număr 17 ATP, actualmente ocupant al locului 292 în ierarhia mondială.

Jucătorul australian de tenis a fost filmat în timp ce era bătut de doi tipi, în Gold Coast, Australia, în preajma unui salon de tatuaje.

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.

Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn