"Cand ai o sansa cu Serena, trebuie sa ti-o iei!" Prima reactie a Irinei Begu dupa meciul impresionant facut la Paris, in care a avut doua mingi de set 

Irina Begu regreta sansele ratate in primul set al meciului cu Serena Williams din primul tur al Roland Garros 2021.

Irina Begu a cedat in primul tur la Roland Garros in fata Serenei Williams, scor 6-7, 2-6, dar nu fara se ridica la inaltimea ocaziei, cel putin pret de aproximativ 80 de minute de joc. In primul set, Begu a revenit de la 2-5 si a trecut in avantaj, 6-5, iar in tiebreak a condus cu 6-4, insa Williams a salvat consecutiv ambele mingi de set.

"A fost un meci echilibrat, din pacate n-am reusit sa-mi iau sansele. Consider ca in momentele acelea nu am servit bine, mai ales la 6-5 in primul set si am jucat foarte mult in serviciul al doilea. Serena pune presiune pe serviciul doi, iar ideea principala e sa joci cat mai mult cu prima serva.

Am ratat multe sanse, am facut unele greseli usoare, iar cu Serena atunci cand ai o sansa trebuie sa ti-o iei. Ma asteptam ca Serena sa joace agresiv, ea vrea sa ia mingea repede; a facut destul de multe greseli, mai ales de la 2-5 in primul set, dar mi-ar placea sa vorbesc mai multe despre mine," a declarat Irina Begu pentru Eurosport.

Irina Begu a anuntat ca va mai juca un turneu pana la inceperea urmatorului Grand Slam, Wimbledon, dar nu a dezvaluit numele intrecerii.

Intrebata la finalul meciului cu Irina Begu ce face atunci cand o partida devine dificila, Serena Williams a explicat: "Stiu ce trebuie sa fac, am fost in situatia asta de un milion de ori, trebuie doar sa o fac. Stiu cum sa ies din momentele grele de joc, la asta am incercat sa ma concentrez astazi," a spus Serena pentru The Tennis Channel.