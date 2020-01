Serena Williams si pustoaica de 15 ani care a invins-o pe Sorana Cirstea, MISCARI SEXY DE DANS vazute de intreaga arena la Melbourne

Serena Williams si Coco Gauff s-au distrat de minune in timpul presezonului dirijat de Patrick Mouratoglou la Boca Raton Resort & Club, in statul Florida. La acel cantonament au mai participat tenismenii romani Marius Copil si Nicholas David Ionel.

Cele doua jucatoare din SUA care s-au calificat in turul 3 la Australian Open au facut parte dintr-un dans de grup bine sincronizat. Filmarea momentului a fost rulata pe Arena Rod Laver in timpul interviului Serenei de dupa meciul din turul al doilea, 6-2, 6-3 cu Tamara Zidansek.

ICYMI @serenawilliams was strutting her stuff on Day 3.

PS @CocoGauff got moves#AusOpen I #AO2020 pic.twitter.com/uMLs5pOAPM