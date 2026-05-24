GALERIE FOTO Emma Răducanu, strivită la French Open: britanica a șocat publicul după un prim set de coșmar

Emma Răducanu, strivită la French Open: britanica a șocat publicul după un prim set de coșmar Tenis
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 23 de ani, sportiva născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică pare că și-a trăit demult apogeul carierei.

TAGS:
emma raducanuTenisfrench openSolana Sierra
Din articol

Ce a fost și ce a ajuns! Iată o vorbă care descrie perfect traseul Emmei Răducanu (23 de ani, 37 WTA) în circuitul WTA.

La cum a pornit în lumea „sportului-alb“, cu acel triumf electrizant de la US Open 2021 – a venit din calificări, a legat zece victorii fără set pierdut și a cucerit trofeul, la New York – părea că cerul e limita pentru Emma.

Din păcate, ulterior, s-a dovedit că parcursul de la US Open 2021 a fost un simplu „accident fericit“. Genul de rezultat care se produce o dată la 100 de ani.

Emma Răducanu, eliminată în turul I de la French Open 2026

  • Emma raducanu getty6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emma Răducanu, bătută fără drept de apel în turul I de la French Open 2026

În confirmarea acestei impresii vin și cele mai bune rezultate pe care le-a obținut Emma Răducanu în celelalte turnee de Grand Slam:

*Australian Open: turul III (2025)

*French Open: turul II (2022, 2025)

*Wimbledon: optimi (2021, 2024)

Astăzi, în runda inaugurală de la French Open 2026, Emma Răducanu a înregistrat încă un eșec. În duelul cu Solana Sierra (Argentina, 21 de ani, 64 WTA), o jucătoare care nu depășise niciodată turul I la Roland Garros, Emma a fost inexistentă pe teren, o bună bucată din meci!

În primul set, Răducanu a fost strivită, în doar 25 de minute: 0-6! Și în actul secund, Emma a continuat prost. Și a fost condusă cu 4-1, la un moment dat. Abia la acest scor, Emma s-a trezit și s-a apropiat la 4-3. Degeaba însă! Sierra s-a impus cu 6-0, 7-6 și s-a calificat, în premieră, în turul II de la French Open.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
ARTICOLE PE SUBIECT
Ruse, imagini teribile de la French Open: românca a părăsit terenul distrusă, dar în aplauzele fanilor
Ruse, imagini teribile de la French Open: românca a părăsit terenul distrusă, dar în aplauzele fanilor
Păzea, a venit Sorana! Ele sunt singurele jucătoare de tenis din România care au intrat în top 20 WTA
Păzea, a venit Sorana! Ele sunt singurele jucătoare de tenis din România care au intrat în top 20 WTA
„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea
„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea
ULTIMELE STIRI
Mesajul transmis de Harry Kane după ce Tottenham s-a salvat dramatic de la retrogradare
Mesajul transmis de Harry Kane după ce Tottenham s-a salvat dramatic de la retrogradare
Florinel Coman, din nou în Ghencea! Mesajul transmis de atacantul naționalei
Florinel Coman, din nou în Ghencea! Mesajul transmis de atacantul naționalei
Primii jucători care l-au enervat pe Becali în mandatul lui Baciu: au fost schimbați la pauza meciului cu FC Botoșani
Primii jucători care l-au enervat pe Becali în mandatul lui Baciu: au fost schimbați la pauza meciului cu FC Botoșani
Celebrul Nicolo Schira a făcut anunțul despre jucătorul român: ”A activat opțiunea!”
Celebrul Nicolo Schira a făcut anunțul despre jucătorul român: ”A activat opțiunea!”
FCSB - Botoșani 2-1, ACUM pe Sport.ro | Dawa marchează și declanșează nebunia în Ghencea
FCSB - Botoșani 2-1, ACUM pe Sport.ro | Dawa marchează și declanșează nebunia în Ghencea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”



Recomandarile redactiei
Au bătut palma chiar înaintea meciului FCSB - FC Botoșani! Cum a fost convins să semneze
Au bătut palma chiar înaintea meciului FCSB - FC Botoșani! Cum a fost convins să semneze
FCSB - Botoșani 2-1, ACUM pe Sport.ro | Dawa marchează și declanșează nebunia în Ghencea
FCSB - Botoșani 2-1, ACUM pe Sport.ro | Dawa marchează și declanșează nebunia în Ghencea
Superb: ce au făcut Drăgușin și colegii săi, imediat după ce Tottenham s-a salvat de la retrogradare
Superb: ce au făcut Drăgușin și colegii săi, imediat după ce Tottenham s-a salvat de la retrogradare
Ilie Dumitrescu surprinde la pauza meciului FCSB - FC Botoșani: ”Nu sunt în ritmul partidei! Văd foarte multe greșeli”
Ilie Dumitrescu surprinde la pauza meciului FCSB - FC Botoșani: ”Nu sunt în ritmul partidei! Văd foarte multe greșeli”
Fază controversată în FCSB - FC Botoșani! Jucătorii roș-albaștrilor au protestat vehement
Fază controversată în FCSB - FC Botoșani! Jucătorii roș-albaștrilor au protestat vehement
Alte subiecte de interes
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Maria Sharapova a dezvăluit decizia care i-a schimbat viața
Maria Sharapova a dezvăluit decizia care i-a schimbat viața
Incepe REVOLUTIA la Roland Garros! Modificari URIASE anuntate dupa incheierea editiei 2019: "A fost ultimul an in care s-a intamplat asta!"
Incepe REVOLUTIA la Roland Garros! Modificari URIASE anuntate dupa incheierea editiei 2019: "A fost ultimul an in care s-a intamplat asta!"
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!