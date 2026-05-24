Ce a fost și ce a ajuns! Iată o vorbă care descrie perfect traseul Emmei Răducanu (23 de ani, 37 WTA) în circuitul WTA.
La cum a pornit în lumea „sportului-alb“, cu acel triumf electrizant de la US Open 2021 – a venit din calificări, a legat zece victorii fără set pierdut și a cucerit trofeul, la New York – părea că cerul e limita pentru Emma.
Din păcate, ulterior, s-a dovedit că parcursul de la US Open 2021 a fost un simplu „accident fericit“. Genul de rezultat care se produce o dată la 100 de ani.
Emma Răducanu, bătută fără drept de apel în turul I de la French Open 2026
În confirmarea acestei impresii vin și cele mai bune rezultate pe care le-a obținut Emma Răducanu în celelalte turnee de Grand Slam:
*Australian Open: turul III (2025)
*French Open: turul II (2022, 2025)
*Wimbledon: optimi (2021, 2024)
Astăzi, în runda inaugurală de la French Open 2026, Emma Răducanu a înregistrat încă un eșec. În duelul cu Solana Sierra (Argentina, 21 de ani, 64 WTA), o jucătoare care nu depășise niciodată turul I la Roland Garros, Emma a fost inexistentă pe teren, o bună bucată din meci!
În primul set, Răducanu a fost strivită, în doar 25 de minute: 0-6! Și în actul secund, Emma a continuat prost. Și a fost condusă cu 4-1, la un moment dat. Abia la acest scor, Emma s-a trezit și s-a apropiat la 4-3. Degeaba însă! Sierra s-a impus cu 6-0, 7-6 și s-a calificat, în premieră, în turul II de la French Open.