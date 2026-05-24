Ce a fost și ce a ajuns! Iată o vorbă care descrie perfect traseul Emmei Răducanu (23 de ani, 37 WTA) în circuitul WTA.

La cum a pornit în lumea „sportului-alb“, cu acel triumf electrizant de la US Open 2021 – a venit din calificări, a legat zece victorii fără set pierdut și a cucerit trofeul, la New York – părea că cerul e limita pentru Emma.

Din păcate, ulterior, s-a dovedit că parcursul de la US Open 2021 a fost un simplu „accident fericit“. Genul de rezultat care se produce o dată la 100 de ani.