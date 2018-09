"Simona Halep trebuie sa ia o pauza mai lunga acum" Care ar motivul pentru care nu mai poate sa joace

Simona Halep a abandonat in primul tur al turneului de la Beijing.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Halep a rezistat un prim set in fata marocancei Ons Jabeur la Beijing, iar apoi a parasit arena, acuzand o accidentare.

Simona pierduse categoric si saptamana trecuta la Wuhan, tot din cauza aceleiasi accidentari de la spate.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede ca a venit timpul ca Simona sa ia o pauza mai lunga, pentru a se recupera. Totusi, Halep nu poate sa rateze Turneul Campioanelor din luna octombrie de la Singapore, ultimul turneu al anului. Apoi intra oricum in vacanta, pana in ianuarie.



„E blocajul de la spate al Simoniei care ma facea sa fiu foarte ingrijorat dupa meciul de la Wuhan si spuneam ca nu are incredere in corpul ei din pricina acelui blocaj. Se vedea clar ca nu poate sa serveasca si asta e un element foarte important. Daca nu poti sa servesti, daca nu te simti bine la servciu, intreg meciul se destructureaza, ceea ce s-a intamplat si aici, la Beijing”, a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit Digi.

„Ma temeam ca nu va reusi, dupa cum am vazut-o la Wuhan, starea fizica si pishica in care se afla, lipsa de incredere, de convingere, nu am crezut ca va putea sa recupereze in aceste cateva zile pana la Beijing si iata ca asa s-a si intamplat”, a adaugat el.

„Cred ca Simona trebuie sa ia o pauza mai lunga acum. Trebuie sa depaseasca aceasta probema fizica, pentru ca ii afecteaza psihicul de joc”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul adauga insa ca sportiva trebuie sa participe la Turneul Campioanelor, „sa-si onoreze cartea de vizita”.

Simona Halep este inscrisa saptamana viitoare la turneul de la Moscova, ultimul inainte de Singapore.