Beșiktaș plănuiește o reconstrucție în vară și a pus ochii pe antrenorul lui PAOK Salonic. Ar fi o provocare tentantă, având în vedere că turcii dispun de un buget impresionant.

Beșiktaș l-a contactat pe Răzvan Lucescu: ”Sunt șanse destul de mari”

În plus, Beșiktaș ar putea fi și o provocare specială pentru Răzvan, în condițiile în care tatăl său, regretatul Mircea Lucescu, a antrenat acolo în perioada 2002-2004, în care a reușit să câștige un titlu de campion.

Ismal Er, un jurnalist turc apropiat de familia Lucescu, spune că președintele celor de la Beșiktaș a purtat deja o rundă de negocieri cu fostul selecționer al României, iar în acest moment sunt șanse bune ca Răzvan Lucescu să preia echipa.

”Președintele lui Beșiktaș, Serdal Adali, a avut o discuție cu Răzvan. Șansele să vină sunt de 51%, destul de mari”, a spus jurnalistul turc, pentru Digi Sport.

Ar fi o provocare cu totul nouă pentru Răzvan Lucescu, având în vedere că acesta a mai antrenat doar în Grecia, Arabia Saudită și Qatar. Ultima sa experiență în România a fost în 2014, la Petrolul Ploiești.

Răzvan Lucescu a scris istorie la PAOK Salonic

Pentru Răzvan Lucescu, ”mandatul” de la PAOK Salonic este cel mai lung din cariera sa și al doilea la echipa patronată de Ivan Savvidis.

A antrenat pentru prima oară la Salonic în perioada 2017-2018, în care a cucerit un titlu și o Cupă a Greciei, după care a ales să preia Al-Hilal, alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei.

În 2021 s-a întors la PAOK, unde a strâns deja 252 de meciuri în al doilea mandat. Bilanțul său este impresionant, cu 142 de victorii, 53 de rezultate de egalitate și 57 de înfrângeri.