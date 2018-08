Mihaela Buzarnescu, CALIFICARE SENZATIONALA in semifinale la San Jose! Cu cine va lupta pentru un loc in finala

Pentru Mihaela, adversara din semifinala este mai dificila decat cea dintr-o posibila finala!

Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus de australianca Ajla Tomljanovic cu 6-1, 7-5.

Buzarnescu (30 ani, 24 WTA), a cincea favorita, s-a impus intr-o ora si 25 de minute in fata unei adversare de 25 de ani, care ocupa locul 65 in clasamentul mondial. Buzarnescu a fost condusa cu 5-3 in setul al doilea, a salvat doua mingi de set la 4-5, dar a reusit sa intoarca scorul si sa incheie conturile.

Romanca a reusit 7 asi, fata de unul al adversarei, a comis 4 duble greseli, iar Tomljanovic a avut 5. Buzarnescu a mai invins-o pe Tomljanovic in prima lor partida, anul trecut, in optimi la Linz, cu 4-6, 7-6 (1), 6-1.

Mihaela Buzarnescu si-a asigurat un cec de 39.820 dolari si 185 de puncte WTA, iar in penultimul act o va infrunta pe invingatoarea dintre belgianca Elise Mertens, a patra favorita, si britanica Johanna Konta. Buzarnescu este programata sa joace vineri si la dublu, alaturi de britanica Heather Watson, contra perechii Johanna Konta (Marea Britanie)/Shuai Zhang (China).

Adversara dificila

Elise Mertens, favorita numarul 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la San Jose (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 799.000 dolari, impunandu-se in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-3, in fata britanicei Johanna Konta, intr-o partida disputata vineri.

Buzarnescu si Mertens au disputat, in luna ianuarie, finala turneului WTA de la Hobart (Australia), victoria revenind atunci belgiencei, in trei seturi (1-6, 6-4. 3-6).

Tot vineri, grecoaica Maria Sakkari s-a impus cu 6-4, 7-6 (7/2) in intalnirea cu americanca Venus Williams, numarul 3 pe lista capilor de serie la San Jose.

In semifinale, Sakkari va infrunta o alta reprezentanta a Statelor Unite, Danielle Collins, care a profitat de abandonul adversarei sale din sferturi, belarusa Victoria Azarenka, la scorul de 6-7 (4/7), 3-0.

Rezultate - sferturi de finala:

Elise Mertens (Belgia/N.4) - Johanna Konta (Marea Britanie) 7-6 (7/4), 6-3

Mihaela Buzarnescu (Romania/N.5) - Ajla Tomljanovic (Australia) 6-1, 7-5

Danielle Collins (SUA) - Victoria Azarenka (Belarus) 6-7 (4/7), 3-0 abandon Azarenka

Maria Sakkari (Grecia) - Venus Williams (SSA /N.3) 6-4, 7-6 (7/2)