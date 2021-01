Prima reactie a lui McGregor de pe retelele sociale! "Dustin e un oponent al dracului!" Ce le-a scris fanilor dupa infrangerea usturatoare din UFC

McGregor a avut un mesaj special pe retelele de socializare.

Irlandezul le-a oferit si prima explicatie fanilor dupa ce a fost facut knockout de Dustin Poirier in gala UFC 257.

McGregor este nerabdator pentru a treia lupta dintre el si oponentul care tocmai l-a invins:

"Multumesc tuturor pentru sprijinul acordat! Nu a fost noaptea/dimineata mea acolo, ci doar o mare provocare care ma face sa lucrez in continuare. Sunt entuziasmat de trilogia pe care o am acum in maini.

Dustin este un oponent al dracului si astept cu nerabdare sa ne batem din nou.

Dumnezeu sa ne binecuvanteze pe toti, duminica fericita!", a scris McGregor pe Instagram.

McGregor a primit si un mesaj din partea lui Khabib Nurmagomedov.